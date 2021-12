‘Verzekeraars moeten voorwaarden rondom sportprothesen verruimen’

Bewegen zou voor iedereen mogelijk moeten zijn, ook als je daar een sportprothese voor nodig hebt. Maar zorgverzekeraars kennen vrijwel nooit een vergoeding toe hiervoor.

In de aflevering van BNNVARA Kassa op eerste kerstdag werd opnieuw duidelijk dat zorgverzekeraars zelden een vergoeding toekennen voor een sportprothese, hoewel zij hiervoor wel de eerstverantwoordelijke partij zijn. Deze afwijzingen maken sporten en (voldoende) bewegen voor iemand met een beperking lastig, zo niet onmogelijk. Terwijl zorgverzekeraars wel regelmatig aangeven te willen bijdragen aan preventie; daar zou het vergoeden van een sportprothese juist mooi bij aansluiten. Bovendien toont onderzoek aan dat de baten van voldoende sporten en bewegen voor iemand met een fysieke beperking nóg hoger zijn dan voor de gemiddelde Nederlander.

Zoals Cock Vergeer (Stichting Orthopedische Hulpmiddelenzorg Nederland) in de uitzending helder uitlegt, is de zorgverzekeraar voor sportprothesen aan zet. Een verzekeraar die zegt dat je met de aanvraag bij de gemeente moet zijn, of dat het niet in het basispakket valt, gaat in de fout. De zorgverzekeraar die de aanvraag wel in behandeling neemt, toetst de aanvraag op onder andere doelmatigheid, en wijst dan vaak af. Terwijl (voldoende) bewegen altijd ‘doelmatig’ is, omdat het gezondheidswinst oplevert. Onderzoek toont dit ook aan. Sporten en bewegen voor mensen met een fysieke beperking levert de maatschappij gemiddeld €75.000 per persoon op, als ze door een sportprothese of ander sporthulpmiddel wél voldoende kunnen bewegen en sporten. Deze baten komen voort uit onder andere besparing op zorgkosten en toename van kwaliteit van leven en arbeidsproductiviteit. Investeren in een sportprothese loont dus.

Wat zou helpen bij de vergoeding van sportprothesen is zorgen voor verruiming van het toetsingskader voor de genoemde doelmatigheid in de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Blokhuis geeft aan dat het helder is dat dit nu echt opgelost moet gaan worden. VWS is daarover in gesprek met zorgverzekeraars en gemeenten. Het noodfonds dat er nu is, via Uniek Sporten Hulpmiddelen, is slechts tijdelijk. De structurele oplossing zal in gesprek met de zorgverzekeraars en gemeenten tot stand moeten komen.

Lonneke Schijvens is specialist bewegen voor mensen met een beperking bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.