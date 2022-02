Ziekenhuis Rivierenland start buddyproject bij kanker

Wie de diagnose kanker krijgt, kan overspoeld raken door gevoelens van angst en onzekerheid. Hoe verwerk je de diagnose, wat staat je te wachten en hoe ga je om met de gevolgen van een behandeling? Contact met een ervaringsdeskundige of lotgenoot kan dan heel waardevol zijn. Om zo iemand te vinden, kunnen mensen met kanker meedoen aan het buddyproject van Ziekenhuis Rivierenland. Dit start op 4 februari, Wereldkankerdag.

Het idee van buddy’s is afkomstig van het Buddyhuis in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Ziekenhuis Rivierenland werkt voor de zorg bij kanker o.a. samen met dit ziekenhuis. Bij het Buddyhuis kunnen patiënten hun vragen en zorgen over borstkanker bespreken met een ervaringsdeskundige, een buddy. Dit is een patiënt die ooit eens dezelfde diagnose kreeg, een behandeling heeft ondergaan en de ziekte heeft verwerkt. Het contact kan gaan van een appje of belletje tot aan een ontmoeting of samen iets doen.

Petra van Merkestein, verpleegkundig specialist, is blij dat dit buddyproject van start gaat. “We zien het als een extra service die we kunnen bieden, boven op de zorg in het ziekenhuis. In het buddyproject trekken we samen op met het Toon Hermans Huis in Tiel, waar buddy’s samen heen kunnen voor activiteiten.”

Petra en haar collega’s gaan patiënten tijdens het consult persoonlijk uitnodigen om zich aan te melden als buddy. De kandidaat-buddy vult een formulier in met vragen over zichzelf. Met de antwoorden maken de verpleegkundig specialisten dan een ‘match’ tussen twee buddy’s. Uiteraard is de privacy verzekerd, er worden alleen gegevens gedeeld als daar toestemming voor is gegeven.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland, die zich inzet voor extra voorzieningen voor patiënten en hun naasten.

Wie meer wil weten, kan alvast een kijkje nemen op www.ziekenhuisrivierenland.nl/buddyhuis.

Petra van Merkestein van Ziekenhuis Rivierenland, samen met Femke Riel, initiatiefneemster buddyhuis en Miriam Roeffen en Ellen Hoenderop van het Toon Hermans Huis Tiel.