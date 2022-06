Krappe arbeidsmarkt? Oudere werknemer verrassend vitaal

55 plus medewerkers hebben meer motivatie en minder stressverschijnselen dan hun jongere collega’s. Hier liggen kansen.

Met een historische krapte op de arbeidsmarkt trekken steeds meer organisaties oudere medewerkers aan. En dat dat in de praktijk vaak goed uitpakt is niet zo verwonderlijk. 55 plus medewerkers hebben meer motivatie en minder stressverschijnselen dan hun jongere collega’s. Hier liggen kansen.

Om gemotiveerd en zonder te veel stressverschijnselen je werk te kunnen doen is een goede balans tussen werkstressoren en energiebronnen een voorwaarde. We vergeleken de vitaliteit van 55+ medewerkers met die van hun collega’s tot 34 jaar ten opzichte van hun werkstressoren en energiebronnen. En wat blijkt: Ouderen oordelen gunstiger over hun vitaliteit dan de jongere medewerkers. De groep waar je het wellicht het minst verwacht, blijkt eigenlijk heel vitaal te zijn.

Jongeren hebben minder werkstressoren



De jongeren zijn in het voordeel als het gaat om de eisen die het werk aan hen stelt. Ze ervaren minder belasting van aspecten als werktempo, mentale en emotionele belasting en de complexiteit van het werk dan hun oudere collega’s. Jongeren hebben ook minder last van veranderingen in het werk. Pluspuntje voor ouderen is dat ze minder verstoringen in hun werk ervaren.

Ouderen ervaren meer duidelijkheid, afwisseling en regelmogelijkheden



Oudere werknemers ervaren op veel punten betere energiebronnen dan jongere collega’s. Ze hebben meer duidelijkheid over wat er van hen verwacht wordt, ze horen vaker of ze hun werk goed doen en ze weten beter wat er speelt in de organisatie. Ze ervaren ook meer afwisseling in hun werk en meer autonomie en inspraak, zodat ze over meer regelmogelijkheden beschikken. Jongeren vinden juist meer uitdaging in het leren van nieuwe dingen in het werk en hebben meer sociale steun door betere relaties met hun collega’s en leidinggevenden.

Betere balans voor ouderen



Hoewel ouderen dus meer werkstressoren ervaren, is hun vitaliteit hoger dan die van hun jongere collega’s. Blijkbaar is de balans bij hen gunstiger. Hierin kan het zogenaamd ‘healthy worker’ effect meespelen. Medewerkers die minder weerbaar of minder gezond zijn, lopen meer kans om uit het arbeidsproces te raken. De meest vitale medewerkers blijven dan over.

Dat jongere werknemers meer stressverschijnselen ervaren dan hun oudere collega’s is opvallend. Bij een uitgebreide studie van SKB in 1999 was namelijk het omgekeerde het geval: jongeren hadden toen de minste stressverschijnselen.

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt?



Oudere werknemers kunnen langer gezond en met plezier blijven werken als werkgevers aandacht hebben voor een gezonde balans tussen werkstressoren en energiebronnen.

Bij jongere werknemers loont het om te focussen op de specifieke aanjagers van de stressverschijnselen. Want als jonge medewerkers door stress uitvallen, heeft dat – los van hun persoonlijke drama – langdurig gevolgen voor hun beschikbaarheid. En dat terwijl jongeren, met hun betere relaties in het werk en hun vaardigheid om met veranderingen om te gaan, juist veel potentieel hebben om te gedijen in nieuwe werkvormen.

Over SKB



SKB is al 30 jaar gespecialiseerd in onderzoek naar psychosociale risico’s op de werkvloer. In 2013 signaleerde SKB als eerste in Nederland de gestage toename van stressverschijnselen onder jongere medewerkers. Daarin spelen factoren mee waar je als werkgever niet zoveel invloed op hebt, zoals hoge eigen verwachtingen. SKB laat werkgevers zien waar ze wél kunnen verbeteren om medewerkers optimaal en duurzaam te laten functioneren. De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op ca. 100.000 werknemers uit alle sectoren van de beroepsbevolking.

Bron: SKB