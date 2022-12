Werk samen! De professionele aanpak in het publieke domein

Samenwerking is de spil van bijna alle menselijke prestaties en hoort bij ons zoals vliegen hoort bij vogels. Vogels hebben geen hoogtevrees en vliegen op grote hoogte, zonder angst voor de diepte en de val. Hoe anders gaan wij om met samenwerking. Ook al hoort dit bij onze menselijke natuur, de diepte en de val houden ons voortdurend bezig. Broodnodige samenwerking wordt vaak vermeden of dichtgetimmerd in procedures en regels. Trainingen beïnvloeden en overtuigen behoren tot de populairste middelen, in de hoop dat ze grip opleveren. En hoe vaak zetten we niet alles op alles, zodat ‘wij’ de beslissende stem of doorzettingsmacht krijgen? Ongelijkwaardig samenspel is het gevolg en dat vergroot juist de kans op mislukking. Door onze zorgen leren we niet beter vliegen, maar houden we onze ‘hoogtevrees’ in stand en staan we zelf effectieve samenwerking in de weg.

Krachten bundelen en gelijkwaardig samenspel



Dat kan ook anders! Professionals in het publieke domein kunnen in een diep betrokken en gelijkwaardig samenspel de krachten bundelen met elkaar, met cliënten, patiënten, leerlingen, studenten, deelnemers, klanten en met de bonuspartners die zij meebrengen. De partners, broers of zussen, kinderen, ouders, vrienden, buren of bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers.

Diep betrokken en gelijkwaardig samenspel brengt wederzijds vertrouwen en empathie. Zo ontstaat een krachtige alliantie waarin iedereen voelt en weet er voor elkaar toe te doen en samen het beste te willen. Dit maakt de samenwerking vanzelfsprekend en dat brengt gezamenlijke en duurzame resultaten. Naast voldoening, een goed gevoel en blijheid. Dit samenspel is binnen handbereik. De handreikingen in dit boek laten zien hoe.

