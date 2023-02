Campagne #zokanhetook stimuleert wijkverpleging tot gesprek met cliënt over digitale zorg

Het Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg start vandaag met de campagne #zokanhetook. De campagne roept medewerkers in de wijkverpleging op om met hun cliënten het gesprek over digitale zorg aan te gaan. De campagne loopt van 6 tot 20 februari op Linkedin en Youtube en laat de voordelen zien van onder andere de medicijndispenser, leefstijlmonitoring, thuismeten/telebegeleiding en beeldbellen.



Op de website zokanhetook.nl vinden cliënt en mantelzorger informatie over deze vormen van digitale zorg. Voor de wijkverpleegkundige is er een praatplaat die helpt om een gesprek te beginnen met de cliënt over digitale zorg. En samen te beslissen of digitale zorg past. Ook is er een toolkit met materialen om de campagne bij de cliënten en organisaties in de verpleeg- en thuiszorg (VVT) onder de aandacht te brengen.





Digitale zorg biedt voordelen

Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland: ‘Wij willen dat mensen die gebruikmaken van wijkverpleging weten dat digitale zorg veel voordelen biedt. Een medicijndispenser bijvoorbeeld is een apparaat dat een seintje geeft als het tijd is voor je medicijnen. Leefstijlmonitoring biedt meer zelfstandigheid en veiligheid. En met telebegeleiding kan de zorgverlener op afstand in de gaten houden hoe het met je gezondheid gaat doordat jij thuis zelf je metingen doet. Dat geeft een gerust gevoel. Het voordeel van digitale zorg is ook dat een deel van het contact met je zorgverleners via beeldbellen kan, zodat je er niet steeds op uit hoeft. De campagne #zokanhetook moedigt mensen aan om hun zorgverlener te vragen of een deel van de zorg online kan. Daarnaast stimuleert de campagne de zorgverlener het gesprek aan te gaan over digitale zorg met de cliënt.’





Ambassadeurs

Een aantal VVT-organisaties gaat de campagne delen via bijvoorbeeld website, nieuwsbrief en social media. Twee organisaties zijn inmiddels trotse ambassadeurs van de campagne: Careyn en Brabant Zorg. Er volgen nog meer! VVT-organisaties en ook andere organisaties die ambassadeur willen worden, kunnen zich aanmelden bij Claudia van Kessel, campagnecoördinator, via [email protected]

Over het Vliegwiel

Het Vliegwiel versnelt sinds 2017 de opschaling van digitale zorg. Zodat steeds meer mensen op een zo kort mogelijke termijn gebruik kunnen maken van slimme, effectieve vormen van zorg. Opschalen betekent dat meer zorgaanbieders digitale zorg aanbieden en uiteindelijk meer mensen de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren. Het Vliegwiel richtte zich in het bijzonder op de opschaling van telebegeleiding, digitale keuzehulpen, leefstijlmonitoring en medicijndispensers. Nieuwe manieren van werken die kunnen ondersteunen bij het leveren van goede, efficiënte zorg voor cliënten. Zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En het werkplezier van zorgprofessionals toeneemt.



Het Vliegwiel is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland en bestaat uit 50 partners, waaronder:

• patiënten- & cliënten(vertegenwoordigers)

• zorgaanbieders/zorgverleners

• zorgverzekeraars

• leveranciers