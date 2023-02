FNV: Acties leiden tot onderhandelingen over caseloadnorm voor jeugdbeschermers

FNV en Jeugdzorg Nederland starten binnenkort met onderhandelingen over het verlagen van het aantal gezinnen per jeugdbeschermer, de zogeheten caseload. De jeugdbeschermers voeren al vier maanden actie om de onhoudbare werkdruk te verlagen. Met deze onderhandelingen lijkt daar nu voor het eerst zicht op verbeteringen.

Jeugdbeschermers hebben gemiddeld twee keer meer kinderen en gezinnen onder hun hoede dan verantwoord is. Die enorme werkdruk leidt tot kwaliteitsverlies, oplopende wachtlijsten, hoog ziekteverzuim en veel uitloop uit de sector. Om de overgebleven jeugdbeschermers overeind te houden, meer kwaliteit te kunnen leveren en het werk weer aantrekkelijk te maken, is het noodzakelijk om snel de werkdruk te verlagen en een caseloadnorm vast te stellen. FNV stelde in juli 2022 een ultimatum om zo’n norm in te stellen.

Stap in goede richting



Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘Dat we nu met elkaar praten over het verlagen van de caseload is een belangrijke stap in de goede richting. Het betekent dat er eindelijk geluisterd wordt naar de noodkreten uit de sector en dat we ook kunnen beginnen met het herstel’. Naast de gesprekken over het verlagen van de caseload wil FNV ook afspraken maken over werkdrukverlaging op andere onderdelen van de werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid



Van der Aar: ‘De caseload is de belangrijkste knop waar we nu aan moeten draaien om de werkdruk te verlagen. Maar ook in interne processen en administratie is het nodige te winnen. Het doel is om zo snel mogelijk tot breed gedragen afspraken te komen en daarover ook overeenstemming te bereiken met het ministerie en de VNG.’ Hiernaast blijft FNV het ministerie met klem wijzen op haar verantwoordelijkheid voor voldoende financiering en het wegnemen van verlammende regels en normen om gezond en veilig werken mogelijk te maken.

Acties



Jeugdbeschermers voeren sinds november 2022 actie. In eerste instantie gebeurde dat door de bereikbaarheidsdienst terug te schalen, maar later ook door onder meer niet meer fysiek bij rechtszaken aanwezig te zijn, overleggen met de overheid te schrappen en het aantal huisbezoeken te verlagen. Deze acties gaan voorlopig door.

Caseloadverlaging



Van der Aar: ‘Of de nu toegezegde onderhandelingen tot afspraken leiden tussen alle partijen moeten de gesprekken uitwijzen. Voor FNV is het in ieder geval klip en klaar dat het noodzakelijk is dat die afspraken er op korte termijn komen, om een actie om de caseload te verlagen te voorkomen”

Jeugdbeschermers



Jeugdbeschermers voeren maatregelen uit die door de kinderrechter zijn opgelegd, bijvoorbeeld als er een gezinsvoogd moet worden aangewezen of als kinderen onder toezicht gesteld moeten worden. In Nederland werken 5000 jeugdbeschermers. Uit een inventarisatie van de FNV blijkt dat zij gemiddeld per full time professional 18 gezinnen of 22 kinderen onder hun hoede hebben. Uit onderzoek van Significant in opdracht van Jeugdzorg Nederland blijkt dat een jeugdbeschermer maximaal acht tot negen gezinnen zou moeten begeleiden.

Bron: FNV en Jeugdzorg Nederland