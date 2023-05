Nog 1.351 werkgevers in de sector zorg en welzijn moeten definitieve berekening laatste twee periodes NOW aanvragen

Werkgevers in de sector zorg en welzijn die in de laatste twee aanvraagperiodes gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 5 en 6) hebben nog iets meer dan een week, tot en met vrijdag 2 juni, om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. In de sector zorg en welzijn moeten 1.351 werkgevers nog een of meer aanvragen indienen. Ook dit keer zet UWV extra communicatiemiddelen in om hen daarop te wijzen en hulp aan te bieden.

Nadat eind september 2021 de NOW-regeling aanvankelijk was stopgezet, werd het loket toch weer geopend, nadat het kabinet in november de coronamaatregelen weer aanscherpte. Er volgden toen nog twee rondes: de zevende aanvraagperiode NOW (NOW 5) van november tot en met december 2021 en de achtste aanvraagperiode NOW (NOW 6) van januari tot en met maart 2022.

Het beroep op de NOW was een stuk minder dan in eerdere rondes. Toch kregen in deze twee periodes nog 3.425 werkgevers in de sector zorg en welzijn 5.100 voorschotten toegekend, in totaal een bedrag van 95,5 miljoen euro. Van deze werkgevers hebben ruim 2.000 de aanvraag gedaan, ruim 1.300 werkgevers moeten nog aan de slag. In totaal gaat het dan om 2.000 voorschotten voor in totaal ruim 57 miljoen euro, waarvoor nog een definitieve berekening moet worden aangevraagd.

Landelijk waren er zo’n 47.000 werkgevers die een of meer voorschotten hebben ontvangen voor in totaal 2,1 miljard euro. Daarvan heeft inmiddels 62 procent (29.000 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, 38 procent (18.000 werkgevers) moet dat nog doen.

Onnodige terugvordering voorkomen



Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een door hen van tevoren ingeschat verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Werkgevers hebben tot en met vrijdag 2 juni om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring.

‘Als wij geen informatie van werkgevers krijgen, dan kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben en moeten wij het verstrekte voorschot terugvorderen. Ook van werkgevers die eigenlijk wel recht op NOW zouden hebben wordt het voorschot teruggevorderd als zij de definitieve berekening niet op tijd aanvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen, alleen omdat ze de deadline missen. Dat willen we natuurlijk voorkomen’, zegt Randy Eichhorn, projectmanager NOW bij UWV.

Voor de ruim 1.300 werkgevers in de sector zorg en welzijn die de aanvraag nog moeten indienen is het belangrijk om nu echt aan de slag te gaan, want het verzamelen en aanleveren van informatie kost tijd. Eichhorn: ‘We weten dat werkgevers met veel uitdagingen te maken hebben, zoals personeelstekort en hoge energiekosten, die ervoor zorgen dat de aanvraag van de definitieve berekening blijft liggen. We doen er daarom weer alles aan om werkgevers te attenderen op de deadline. Zo worden werkgevers benaderd via post, mail en telefoon. En informeren we hen via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes. Uit ervaring weten we dat dit helpt en dat werkgevers daardoor toch nog in actie komen.’

Uitstel mogelijk voor afronden derden – of accountantsverklaring



Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder). Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Mocht het niet lukken om die verklaring op tijd af te ronden, bijvoorbeeld door drukte bij de accountants, dan is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. Eichhorn: ‘Als je hiervan gebruik wilt maken, is het verstandig dat uiterlijk 2 juni aan te geven. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.’

Werkgevers kunnen alle informatie over de definitieve berekening vinden op de website van UWV. Ook kunnen ze in hun persoonlijke Mijn NOW-omgeving per regeling zien wat ze nog moeten doen.