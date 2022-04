Leidse mantelzorgers ervaren leven met dementie in escaperoom

‘De Mobiele Verwarring’ op initiatief van Incluzio Leiden deze week op vijf plekken in de stad

120 Leidse mantelzorgers ervaren in pop-up escaperoom De Mobiele Verwarring op vijf verschillende plekken in de stad hoe het is om te leven met dementie. Mede door de vergrijzing kampen steeds meer mensen met dementie, in 2021 ging het volgens Alzheimer Nederland om 290.000 mensen. Een groot deel van de zorg komt neer op de schouders van de 800.000 mantelzorgers die er in Nederland rondlopen. Door De Mobiele Verwarring deze week naar Leiden te brengen wil zorgorganisatie Incluzio Leiden mantelzorgers in de stad ondersteunen én meer bewustwording creëren voor dementie.

Leidse mantelzorgers ervaren in escaperoom De Mobiele Verwarring hoe het is om te leven met dementie. Foto: Wouter Keuris





Mantelzorgers ondersteunen



Dementie is mede door de vergrijzing een groeiend probleem. Hoe ouder de populatie, hoe meer mensen kampen met dementie. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie van 290.000 in 2021 naar een half miljoen in 2040. Een zorgwekkende ontwikkeling, die Incluzio Leiden van dichtbij ziet gebeuren. De zorgorganisatie heeft veel te maken met mensen met dementie én hun mantelzorgers. En vindt het daarom belangrijk om mantelzorgers optimaal te ondersteunen, met onder meer De Mobiele Verwarring. Jolanda Wolfs, programmamanager bij Incluzio Leiden: “Wij geloven dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. En doen er alles aan om mensen zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving de juiste zorg te bieden. Mantelzorgers spelen daar een ontzettend belangrijke rol in. Met De Mobiele Verwarring hopen we hen nog beter te kunnen ondersteunen.”

Confronterend maar belangrijk



Deze week kunnen mantelzorgers zich (nog meer) verdiepen in de wereld van dementie. Een week lang kunnen zij in escaperoom De Mobiele Verwarring ervaren hoe het is om te leven met dementie. Met puzzels en licht- en geluidseffecten wordt meer inzicht geven hoe zij kunnen omgaan met iemand met dementie. Mantelzorgers ervaren de escaperoom als confronterend, maar wel belangrijk. Zo ook Jeroen Wiedenhof, die mantelzorger is voor zijn moeder die dementie heeft. Daarnaast is hij betrokken bij de mantelzorgersgroep van inloophuis en ontmoetingscentrum Odensehuis, waar mensen met (beginnende) dementie terecht kunnen. Jeroen vond de escaperoom een fantastische ervaring: “Het geeft een gekanteld beeld, wat je wel herkent, maar het laat ook vooral zien hoe frustrerend, chaotisch en stressvol het is. Het geeft inzicht in en begrip voor wat mensen met dementie ervaren. Erg waardevol.”

De Mobiele Verwarring is ontwikkeld door docent verpleegkunde, gezondheidszorg & welzijn Karin Schokker om onderwijs anders te beleven en mensen een beter beeld te geven van de wereld van dementie. Samen met René Vertegaal en Escaperoom Leiden is de Mobiele Verwarring gerealiseerd. Karin Schokker: “Mantelzorgers doen hun uiterste best, maar weten nooit écht hoe het is om dementie te hebben. De escaperoom geeft hen kennis, begrip en leert hen omgaan met iemand met een beschadigd brein.”

Op vijf plekken in Leiden



De Mobiele Verwarring staat nog tot en met 8 april in de stad. Donderdag is de escaperoom te vinden bij het Huis van de Buurt Morschwijk en vrijdag bij het Huis van de Buurt Matilo. In totaal is plek voor 120 Leidse mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten om deze week in De Mobiele Verwarring het leven van iemand met dementie ervaren.

